Michelle Hunziker, il cambio dell’armadio finisce male: cosa è successo

di Dajana Mrruku

Sembrava fosse arrivata la primavera con le prime giornate di sole e di caldo in tutta Italia, ma non è stato proprio così. Mentre tutti si preparavano all'arrivo dei mesi della rinascita, organizzavano i noiosissimi cambi di stagione, il tempo ha deciso di tornare uggioso proprio in vista delle vacanze di Pasqua. Anche Michelle Hunziker aveva iniziato a fare il cambio stagione e aveva condiviso le sue buone intenzioni sulle sue storie Instagram.

Armata di positività e buona volontà, dopo essersi allenata, la conduttrice ha dato il via ad una delle faccende domestiche più odiate, ma qualcosa non è andato come sperava.

Andiamo a vedere cosa è successo e la dolce foto condivisa.

Michelle, la dolce foto dopo il cambio stagione

Michelle Hunziker, di recente tornata single, dopo la storia con l'osteopata di Roma Alessandro Carollo, è tornata a dedicarsi completamente alla famiglia e alle sue figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi.

Tra gli impegni più lontani dal glam del mondo dello spettacolo c'è sicuramente il noioso cambio di stagione che sembrava esssere imminente con l'arrivo della primavera, ma a quanto pare non è stato così. Dopo una lunga e faticosa giornata passata a cambiare i vestiti, passando da quelli più pesanti alle magliette più leggere, il maltempo è tornato come se nulla fosse, portando con sé l'ultima ondata di vento e freddo, ma soprattutto pioggia. Insomma, un tempo metereologico che costringerebbe tutti a stare sotto le coperte al caldo, come ha fatto Odino, il cagnolino di Michelle Hunziker. La conduttrice, infatti, ha condiviso una foto del suo amico a quattro zampe che si rilassava sotto il piumino marrone e la scritta: «Cambio dell'armadio... e ovviamente oggi riparte il freddo!»

Una frustrazione comune a tutti che speravano di essersi lasciati il freddo alle spalle, ma purtroppo bisognerà aspettare un altro po'.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 08:44

