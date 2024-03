Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati, i motivi dell'addio: «Lei ha dato priorità alle figlie»

di Dajana Mrruku

Si sono detti addio Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, dopo solo alcuni mesi di frequentazione. La passione era alle stelle e le presentazioni in famiglia erano già avvenute, tutti segnali che avrebbero fatto presagire per una storia d'amore a gonfie vele e solida, ma la distanza e la vita lavorativa avevano altri piani per i due che hanno preferito dirsi addio.

Solo qualche settimana fa, la conduttrice è volata alle Maldive con le figlie Sole e Celeste e la manager dopo la fine della registrazione delle tre puntate di Michelle Impossible (e San Valentino), l'assenza dell'osteopata aveva innescato i primi dubbi, ma la showgirl aveva risposto di non voler alimentare i gossip sulla sua famiglia e di volerli proteggere.

Grazie alle fonti di Chi, però, la verità è venuta a galla e la rottura tra Michelle e Alessandro è diventato di dominio pubblico.

Il motivo dell'addio tra Michelle e Alessandro

La fine della relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo ha colto di sorpresa un po' tutti.

«É finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La notizia è confermata a “Chi” da fonti vicine alla coppia. Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie», riporta il settimanale di gossip Chi che annuncia la fine della storia d'amore che aveva fatto rinascere Michelle tra passione e amore.

