Michelle Hunziker, crisi con Alessandro Carollo? Lui sparito dai social, San Valentino lontani: la foto rubata toglie ogni dubbio

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno reso pubblica la loro relazione solo dalla scorsa estate, quando si sono mostrati sorridenti sulle loro moto durante le gite in montagna. L'amore era alle stelle e i paparazzi li hanno inseguiti per mesi, sotto casa della showgirl svizzera e nelle feste private. Tuttavia, dopo aver trascorso le feste di Natale e Capodanno insieme sulla neve, Michelle è stata del tutto presa dalle prove del suo show in prima serata, Michelle Impossible 3, e, una volta finite le riprese è partita per le Maldive con le figlie Sole e Celeste e la manager per riposarsi.

Che la storia d'amore con Alessandro Carollo sia già volta al termine?

Scomparso dai social

Michelle Hunziker non ha più pubblicato storie Instagram e non ha più fatto riferimenti al suo fidanzato Alessandro Carollo e in molti si sono chiesti se i due siano ancora effettivamente una coppia. La showgirl e l'osteopata sono effettivamente molto impegnati con i rispettivi lavori e abitano distanti, lui a Roma e lei a Milano.

La foto scaccia crisi

A scacciare ogni pensiero su una possibile crisi tra i due ci pensa un ristoratore che è solito postare le foto con i personaggi famosi che pranzano e cenano nel suo ristorante, Vincenzo Rinaldi, che ha condiviso uno scatto insieme a Michelle Hunziker ed Alessandro Carollo molto sorridenti. La prova scaccia via ogni dubbio, Michelle è felice e innamorata più che mai.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 14:40

