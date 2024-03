Michelle Hunziker, il sostegno a Chiara Ferragni: «Grande sofferenza, c’è chi dice "se lo merita", quanta cattiveria»

Michelle Hunziker sta per tornare in televisione con la terza edizione di Michelle Impossible. Tanti saranno gli amici che la accompagneranno in questo nuovo percorso fatto di tante risate, siparietti divertenti, alternati ad alcuni momenti di riflessione. La showgirl svizzera ha rilasciato molte interviste negli ultimi giorni e nella chiacchierata con Chi, ha rivelato cosa pensa della situazione di Chiara Ferragni e della sua relazione molto riservata con Alessandro Carollo.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Michelle.