Michelle Hunziker torna single, rottura con Alessandro Carollo. La "reazione" dell'ex Tomaso Trussardi: cosa ha pubblicato

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sarebbe giunta al termine dopo solo qualche mese di frequentazione. A rivelarlo sono state le fonti vicine alla coppia che hanno raccontato a Chi i motivi della rottura. Entrambi troppo impegnati con la loro carriera e sempre più distanti, Michelle a Milano e Carollo a Roma, la conduttrice avrebbe scelto le sue figlie, dando loro la massima priorità, nonostante i due sono sempre apparsi felici e complici. La vita sentimentale di Michelle Hunziker è arrivata ad un punto di fermo, dopo l'ultimo divorzio da Tomaso Trussardi che di recente è stato al centro del gossip per una presunta frequentazione con Chiara Ferragni, rivelatasi poi, falsa. Dopo Michelle, nessuna altra donna gli avrebbe rapito il cuore. Come avrà reagito dopo aver saputo della fine della storia tra la sua ex moglie e l'osteopata romano?

La reazione di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi ha condivso un post sulle sue storie Instagram prima dell'uscita della notizia della separazione della sua ex moglie Michelle Hunziker da Alessandro Carollo, l'osteopata romano con cui aveva intrapreso una relaizone che sembrava potesse durare per molto tempo, visto che lei aveva presentato le loro figlie, Sole e Celeste al fidanzato.

Trussardi ha voluto "reagire" alla notizia condividendo un reel su Instagram sull'importanza dello stare in silenzio: «Tre benefici di tenere al bocca chiusa». Sarà stata una frecciatina velata? Oppure un'anticipazione sul suo assoluto riserbo riguarda la vita sentimentale della sua ormai ex moglie Michelle Hunziker?

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA