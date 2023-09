Volo da incubo: «Il passegero dietro di me ha messo i suoi piedi sporchi sul mio bracciolo, la puzza era insopportabile»

Viaggiare in aereo, a volte, può diventare un vero e proprio inferno. Non puoi mai sapere chi sarà il passeggero accanto a te e che abitudini possa avere. Come nel caso di una passeggera che ha deciso di denunciare l'uomo che si trovava seduto esattamente dietro di lei. Il motivo? Ha deciso di togliersi le scarpe e mettere i piedi puzzolenti e sporchi sul bracciolo del suo sedile.

Una vera e propria disavventura che la sfortunata passeggera ha voluto raccontare, documentando tutto con delle foto, visto che per l'intero viaggio è stata male e ha rischiato di vomitare più volte.

L'incubo della passeggera

Pornpreeya Keng, 27 anni, stava viaggiando su una compagnia aerea low cost da Bangkok fino a Ho Chi Minh City, in Vietnam, lo scorso 2 settembre. E il suo volo è stato tutto fuorché una passeggiata. Come riportato da FoxNews, lei avrebbe voluto solo sedersi e leggere il suo libro prima di, magari, dormire un po'.

Non appena ha visto i piedi, tutto in un istante è diventato più chiaro e per lei è iniziato l'inferno. Il proprietario di quei piedi puzzolenti ha continuato a muoversi per tutto il viaggio, colpendo ripetutamente il suo sedile, forse alla ricerca di una posizione comoda in cui dormiere.

«In quel momento non me la sono sentita di affrontare il passeggero, così ho deciso di filmare il tutto per poi avere una prova di quanto vissuto», ha spiegato ai media locali. «La puzza era davvero insopportabile e per cercare di non vomitare ho dovuto ricorrere al mio inalatore nasale al mentolo. Ma dopo qualche secondo di sollievo, il cattivo odore diventava ancor più forte, Ho provato a spostarmi sulla sedia per far capire il mio disagio, ma l'uomo non si è minimamente precoccupato. A quel punto, ho fatto un gsto all'assistente di volo per far notare cosa stesse accadendo. La hostess ha detto al passeggero di togliere i piedi e, alla fine, ha obbedito».

«Dopo ho pulito il bracciolo con delle salviette umide. I passeggeri dovrebbero informarsi sul comportamento da seguire in volo, ma purtroppo non tutti hanno la stessa sensibilità. Probabilmente ho sbagliato a non chiedere subito io di toglierli, purtroppo molte persone non sanno cosa potrebbe turbarti. È sempre meglio essere schietti».

