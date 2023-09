Vino da 2.50€ vince il concorso internazionale: la giuria ingannata da uno scherzo. Cosa è successo

di Redazione web

Ciò che è successo a un concorso di vini che si è tenuto ad Hong Kong, ha dell'incredibile. La giuria del Gilbert & Gaillard International Wine Competition si è fatta ingannare da un divertente scherzo ideato da una trasmissione televisiva belga, intitolata On n’est pas des pigeons (Non siamo piccioni) programma dell’emittente RTBF. Gli esperti che valutavano il vino non erano tenuti ad apprezzare solamente il suo sapore ma anche ad osservare bene la bottiglia, ed è stata proprio quest'ultima che li ha tratti in inganno.

Donna vuole bere il suo vino e a bordo dell'aereo scoppia una lite: volo deviato e passeggera arrestata

Ostia si tinge di noir: al "Duna beach resort" l'appuntamento letterario. Si parte con Roberta Bruzzone

#HonkHong. A 2 euro wine is decanted into another bottle found in a supermarket:wins the gold medal in the #GilbertGaillard competition.The result of a well-thoughtout #joke carried out by the #Belgian "On n'est pas des pigeons",a program #RTBF broadcaster https://t.co/m8sZJVfIj2 — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) September 9, 2023

La vicenda

Come si riconosce un buon vino da un vino scadente? Un sommelier esperto risponderebbe che sta tutto nella sua provenienza, nella sua annata, nel tipo di vinificazione e nei tempi di maturazione della bevanda. Inoltre, è molto importante anche la bottiglia in cui viene racchiuso il vino perché, comunque, anche la presentazione in tavola deve essere di un certo tipo. Stando a quanto riporta Gambero Rosso, gli autori della trasmissione belga On n’est pas des pigeons, avrebbero giocato proprio su questo organizzando lo scherzo perfetto per la giuria che assaggiava vini dall'altra parte del mondo. I produttori si sono recati nella corsia dei vini in un normale supermercato e hanno scelto quello che costava di meno: 2,50€. Quindi, l'hanno travasato in una bottiglia del prestigioso Le Château Colombier... che, ovviamente, non è mai esistito. Hanno presentato il vino al concorso tramite un pacco postale e, pochi giorni, più tardi eccolo tornare in Belgio con la medaglia d'oro.

La valutazione del vino

Sempre Gambero Rosso riporta la minuziosa descrizione che la giuria ha fatto del vino: «Colore rosso granato brillante. Naso timido che combina frutta a nocciolo, ribes, rovere discreto. Palato soave, nervoso e ricco, con profumi giovani e puliti che promettono una bella complessità. Evoluzione su spezie fini e un tocco di fuliggine. Molto interessante».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA