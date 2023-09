Il ristorante dimentica di addebitarle il vino, la cliente chiama il titolare: «Come posso pagare?». E lui la "premia"

di Redazione Web

Nella calda estate degli scontrini folli e dei clienti "furbetti" che fuggono dal ristorante senza pagare, ecco una storia che premia e che vuole sottolineare l'umanità delle persone. Nessuna influencer in cerca di notorietà, solo una cliente che, accortasi di non aver pagato parte del conto, ha deciso subito di chiamare il locale per cercare di rimediare.

La donna, che va contro tendenza, con onestà si è accorta che il cameriere non ha addebitato il costo del vino consumato poco prima al tavolo e ha chiesto di pagare cose che era sfuggite allo scontrino. Una vicenda avvenuta a Fiumicino in un noto ristorante dove la donna, dopo aver pranzato, è tornata a casa e si è accorta che sullo scontrino non le era stata conteggiata la bottiglia di vino che aveva consumato.

Italiani scappano dal ristorante a Malta senza pagare, papà riconosce il figlio e chiama il locale: «Verrà da voi a lavorare gratis»

Scontrini folli a Napoli: «Tre caffè 12 euro, è uno scandalo»

La cliente chiama il ristorante: «Non ho pagato il vino»

A raccontare la bella storia è lo chef stellato Lele Usai che su Facebook scrive un post di ringraziamento. «Comunque c'è tanta bella gente in giro, onesta e positiva».

Il premio per l'onestà

Un gesto che viene premiato dal titolare del ristorante: «L'abbiamo ringraziata e ovviamente abbiamo offerto noi il vino». Il messaggio finisce con un ringraziamento sentito: «Grazie di cuore signora, una ventata di aria fresca e positività».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA