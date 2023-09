Scontrini folli a Napoli: «Tre caffè 12 euro, è uno scandalo»

di Redazione Web

Con l'arrivo dell'anticiclone Bacco l'estate non è ancora finita ed è, quindi, ancora tempo di segnalazioni di "scontrini folli". Le polemiche sul caro vita non sembrano avere alcuna intenzione di terminare e a finire nell'occhio del ciclone, questa volta, è un bar di Napoli.

A far discutere, questa volta, è il prezzo del caffè, proprio dove la cultura della pausa al bar è sacra. In un noto locale del centro di Napoli, spunta il prezzo choc: 12 euro per tre caffè, ma non finisce qui.

Scontrini folli a Napoli

La segnalazione giiunge da un cliente indignato: «Quindici euro per 3 caffè e una bottiglietta d'acqua, è una vergogna».

«Capisco l'aumento delle bollette e dei prezzi delle materie prime, ma questo è un vero e proprio eccesso - spiega il cliente a La voce di Napoli, esibendo lo scontrino incriminato -. quattro euro per una tazzina di caffè è un furto, per non parlare dell'acqua a 2,50 euro. L'acqua è un bene essenziale, non dovrebbe costare così tanto».

