Donna vuole bere il suo vino e a bordo dell'aereo scoppia una lite: volo deviato e passeggera arrestata

di Redazione web

Una donna ha avuto un'accesa discussione con un assistente di volo a causa di una richiesta particolare. La protagonista del volo diretto a Los Angeles, lo scorso 25 luglio, infatti, voleva del vino - forse quello che lei aveva portato a bordo - e ha finito per costringere l'aereo a deviare la rotta in modo che potesse essere tranquillizzata per poi essere multata e arrestata.

«Il cliente è stato bandito dai futuri voli United mentre esaminiamo la questione», ha dichiarato la compagnia aerea.

Malore sul volo Barcellona-Buenos Aires: quando l'aereo atterra, la passeggera è già morta

L'aereo per Roma ha un buco rattoppato con lo scotch: scoperta choc all'atterraggio. La denuncia social VIDEO

Passeggera molesta

La passeggera a bordo di un volo della United Airlines in partenza da Houston, in Texas, e diretto a Los Angeles pare abbia chiesto del vino durante il volo ma è stata respinta a causa delle regole.

Nel video ripreso da un altro passeggero del viaggio, Blake Perkins, che nella didascalia ha etichettato la donna in abbigliamento bianco come "Karen", si vede la donna urlare ad un'altra passeggera e contro gli assistenti di volo.

L'equipaggio, infatti, ha chiesto alla donna di tranquillizzarsi e di accomodarsi in vista dell'atterraggio, ma la donna si è alzata e si è fermata nel corridoio: «Se non ti siedi, dovremo atterrare da qualche parte e farti ammanettare».

Nelle immagini, inoltre, si sente urlare un uomo: «Siediti! Siediti! Ora! Non mi interessa.

L'assistente di volo ha aggiunto: «Sei salita sull'aereo con del vino, sono stato così gentile da farti restare, avrei potuto lasciarti a Houston. Ora siamo costretti a deviare, andrai in prigione!».

La dichiarazione della compagnia aerea

United Airlines ha dichiarato al Daily Star: «Martedì 25 luglio, il volo United 1813 è stato dirottato su Phoenix a causa di un passeggero che distturbava e che si rifiutava continuamente di seguire le istruzioni dell'assistente di volo per tornare al suo posto. I funzionari delle forze dell'ordine hanno atteso l'aereo all'arrivo e hanno rimosso il passeggero, e il volo è successivamente partito per Los Angeles più tardi quella sera. Il cliente è stato bandito dai futuri voli United mentre esaminiamo la questione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA