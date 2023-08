L'aereo per Roma ha un buco rattoppato con lo scotch: scoperta choc all'atterraggio. La denuncia social VIDEO

di Redazione web

Viaggiare da Cagliari a Roma, atterrare e scoprire, dopo essere scesi dall'aereo, che quest'ultimo aveva un grosso buco, rattoppato con lo scotch. Può sembrare una follia, ma è quanto denuncia un ex parlamentare sardo, Mauro Pili, che ha anche postato le inquietanti immagini sul suo profilo Facebook. Si tratta, afferma Pili, di un Airbus di Ita Airways partito stamattina dal capoluogo sardo, destinazione Roma Fiumicino.

Volo da incubo, passeggero ubriaco molesta mamma e figlia 16enne. Denunciata la compagnia

Easyjet, aereo costretto all'atterraggio di emergenza: «Orribile non saperlo spiegare a mio figlio»

«Aereo rattoppato con lo scotch»

«Ci trattano da colonia del terzo mondo.

Nelle immagini si vede chiaramente una parte sulla quale è stato applicato del nastro argentato adesivo per le riparazioni. «Nessuno si è accorto di niente, per via dell'imbarco dal tunnel - spiega Pili - All'arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso. Ovviamente, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna. Diranno che è tutto in regola», conclude.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA