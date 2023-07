Passeggero chiama "cameriere" l'assistente di volo, scatta la rissa a bordo e l'aereo inverte la rotta

di Redazione web

Ciò che è successo a bordo di un aereo dell'American Airlines ha dell'incredibile. Un battibecco tra un passeggero e un assistente di volo ha avuto un epilogo alquanto strano che è, però, costato caro anche a tutte le altre persone all'interno del velivolo. La vicenda è stata riportata da The Indipendent che ha anche ascoltato un portavoce della compagnia statunitense.

La Barbie di Berlino: «A scuola mi bullizzavano, ora, le mie t***e pesano 400 grammi»

Tiktoker offre spettacolo hot ai vicini: «Non mi ero resa conto di niente». Il motivo è sorprendente

La vicenda

La discussione tra il passeggero (definito, poi, "disturbante" dalla compagnia aerea) e l'assistente di volo è avvenuta in un aereo che viaggiava da New York in Guyana, Brasile. La tensione tra i due protagonisti della storia sarebbe stata già alta prima ancora che l'aereo partisse: il signore, infatti, stando a quanto raccontato dai media locali, avrebbe chiesto aiuto allo steward per inserire il suo bagaglio nella cappelliera, dato che, a causa di un recente intervento non riusciva a muovere bene il braccio. L'assistente gli avrebbe risposto che "non viene pagato per quella mansione" e, quindi, avrebbe chiamato un collega che, sempre stando al racconto dell'uomo, lo avrebbe aiutato chiedendogli scusa.

La vicenda si evolve, poi, quando mentre lo steward passava con il carrello delle bevande avrebbe chiesto al passeggero se desiderasse qualcosa da bere e avrebbe ricevuto di tutta risposta: «Sì, grazie cameriere».

L'assistente di volo sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe, quindi, minacciato il signore di far girare l'aereo e tornare indietro. Il passeggero divertito, l'avrebbe sfidato, non pensando possibile una cosa del genere. Invece, ecco l'avviso del comandante che annunciava il rientro a New York.

Stando a ciò che riporta The Indipendent, il passeggero (che continua a negare che ci sia stata una discussione) sarebbe stato interrogato da un agente di polizia della Transportation Security Administration (TSA).

Il rapporto di American Airlines

Infine, un portavoce della compagnia American Airlines ha rilasciato una nota a The Indipendent per spiegare l'accaduto: «Il volo 2557 di American Airlines, con servizio da New York (JFK) a Georgetown, Guyana (GEO), è tornato a JFK a causa di un cliente dirompente. La sicurezza e la protezione sono le nostre massime priorità e ringraziamo i nostri clienti per la loro comprensione e i membri del nostro team per la loro professionalità nella gestione di una situazione difficile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA