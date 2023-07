Guasto all'aereo di ritorno per Milano, 150 turisti italiani bloccati sul Mar Rosso: cosa sta succedendo In attesa che vengano trovati voli per loro, circa 150 turisti italiani sono bloccati da sabato in un resort della località balneare di Marsa Alam







di Redazione web In attesa che vengano trovati voli per loro, circa 150 turisti italiani sono bloccati da sabato in un resort della località balneare di Marsa Alam, sulla costa meridionale egiziana del Mar Rosso, a causa di un guasto a un aereo che doveva riportarli a Milano. È quanto emerge da segnalazioni fatte all'ANSA da una turista italiana, dopo che la scorsa notte c'è stato un inutile tentativo di partenza dall'aeroporto. Rodi, l'incendio distrugge il resort di lusso: le immagini prima e dopo, turisti sconvolti Malori e panico sul volo da Malaga a Malpensa, RyanAir spiega: «Ecco cos'è successo davvero» 150 italiani bloccati a Marsa Alam «Per i giorni extra nessuno ha chiesto alcun pagamento, ad oggi», ha scritto una turista italiana di Varese, Veruska Luksetic, riferendosi implicitamente all'agenzia che li segue e che sta coprendo tutti i costi aggiuntivi causati dal forzato prolungamento del soggiorno. La donna ha lamentato di non avere informazioni circa l'arrivo del volo che li dovrebbe riportare a Milano.



All'ANSA risulta che il caso dei turisti bloccati nel paradiso balneare egiziano viene attivamente seguito dal consolato onorario italiano in loco, che sta fornendo assistenza diretta al maggior numero possibile di loro. Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 18:03

