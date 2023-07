Turista italiano disperso in mare in Croazia, Maurizio è caduto dalla barca durante il temporale: l'allarme lanciato dalla moglie

di Redazione web

Un triestino, Maurizio Kalik, 71 anni, è disperso in mare da ieri pomeriggio davanti a Cittanova (Novigrad in croato), interessata dal fortissimo temporale estivo che ha colpito la costa dell'Istria occidentale. Da ieri sera sono in corso le operazioni di soccorso, ma finora senza risultato. Il velista è caduto dalla sua barca che si trovava davanti alla costa di Cittanova, quindici minuti prima che la tempesta colpisse l'area.

La scomparsa

A denunciarne la scomparsa è stata la moglie, che con la barca è riuscita a rientrare nel porto della cittadina dell'Istria nordoccidentale. Nell'operazione di ricerca sono impegnate tre imbarcazioni di soccorso dell'Autorità portuale di Pola, un'imbarcazione della Questura marittima di Pola e due barche private. Ieri pomeriggio, tre le 16 e le 17.30 il temporale ha colpito il centro della città di Novigrad e un autocampeggio pieno di turisti. Il forte vento ha sradicato decine di alberi e danneggiato molte roulotte e automobili causando ingenti danni. Mercoledì pomeriggio, nella più violenta tempesta estiva abbattutasi finora sulla Croazia, sono morte quattro persone, due a Zagabria e due nella Slavonia, nell'est del Paese.

Triestina Sport del Mare

Maurizio Kalik è socio Società Triestina Sport del Mare che nella sua pagina Facebook descrive l'accaduto: «Ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, mentre i coniugi risalivano l'Istria nel tratto tra Parenzo e Cittanova, hanno visto l'arrivo di un "neverin".

