Incidente sul Monte Bianco, recuperato vivo un alpinista: disperso il compagno. «Forse è morto»

È stato recuperato uno dei due alpinisti, di nazionalità tedesca, rimasti vittime ieri di un incidente sulla Aiguille Noire de Peuterey a quota 3600 mt. Illeso, l'uomo è stato visitato dal medico di equipaggio dell'elisoccorso e accompagnato a Courmayeur. Impossibile, al momento, per i soccorritori recuperare il compagno, vittima di caduta e verosimilmente deceduto.

Disperso il compagno, potrebbe essere morto

Le difficoltà sono dovute alla natura del luogo: si tratta di una zona impervia, diversa dalla via normale di rientro, che presenta pareti ripide che precludono all'elicottero eventuale spazio di manovra in caso di necessità di allontanamento causa condizioni meteo, che non sono ancora ottimali. Anche la progressione via terra è impossibile a causa dell'instabilità del terreno e delle cadute di massi che non permettono la progressione in sicurezza.



L'alpinista recuperato dai soccorsi era bloccato in quota da ieri: il maltempo impediva ai soccorritori di raggiungerlo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 17:52

