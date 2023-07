Maltempo, esce di strada durante il temporale e si schianta con l'auto: un morto in Friuli. Allerta piogge e vento a 130 km/h

Mentre sull'Italia si abbatte l'anticiclone africano con le sue ondate di calore, il Nord della penisola si trova a fare i conti con il maltempo: forti temporali, tempeste di fulmini e grandine. Ingenti i danni in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove si conta anche un morto: un uomo che si è schiantato in auto mentre imperversava la tempesta.

Meteo, Italia spaccata in due: bollino rosso in 10 citta, in Sardegna 43 gradi. Allerta maltempo in Friuli e Lombardia

Un uomo, di 60 anni, residente nella zona di Cervignano, è morto dopo che l'auto di cui era alla guida si è schiantata contro un muro. È accaduto la notte scorsa a Strassoldo di Cervignano del Friuli (Udine), attorno alle 3.20. In quel momento in zona stava imperversando il maltempo che ha provocato numerosi danni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'automobilista, che viaggiava solo, ha perso il controllo della vettura: uscito di strada, l'auto si è ribaltata ed è finita contro un muro. La Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica e ha attivato i Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per permettere l'intervento del personale sanitario, che ha tuttavia potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo.