Incidente in moto sulle Alpi francesi, morti due italiani: Devis, 32 anni, e la compagna Ilaria, 30

Incidente nel pomeriggio di ieri sulle strade francesi a poca distanza dall'Italia. In Val Maurienne sono morti due piemontesi: Devis De Luca, 32 anni e, la compagna Ilaria Chiotto, 30. Erano a bordo della loro moto vicino a Aussois dopo aver passato il colle del Galibier.

La dinamica dell'incidente

Secondo i primi accertamenti sulla dinamica del tragico incidente, la moto è uscita di strada per motivi ancora da accertare. Nessuno altro veicolo sembra essere stato coinvolto nell'incidente. Sia Devis che Ilaria abitavano ad Asti ma erano originari di Torino e lei lavorava come operatrice socio-sanitaria per l'Asl Torino. Lui, invece, era il titolare della ditta Mister Glass di corso Casale ad Asti. La coppia era andata a fare un'escursione in montagna passando dal colle del Galibier.

Sul posto è intervenuta la poilzia di Modane e numerosi mezzi di soccorso, compresi due elicotteri per il trasporto veloce al più vicino ospedale ma i medici intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

