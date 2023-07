Reggiseno imbottito di droga: nigeriana fermata all'aeroporto di Linate, aveva 120 ovuli nascosti

di Redazione web

La polizia di Stato ha arrestato, sabato scorso all'aeroporto milanese di Linate, una nigeriana di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 120 ovuli nascosti all'interno del suo reggiseno. Gli agenti della polizia di frontiera hanno sequestrato un chilo e mezzo di droga. Ai controlli di sicurezza per accedere ai gates di imbarco, personale addetto ai metal detector ha chiesto l'intervento della polizia per una passeggera in partenza per Alghero.

I controlli della Polaria a Linate

I poliziotti hanno identificato la donna che, durante gli accertamenti, ha fatto scattare continuamente i sistemi di controllo.

