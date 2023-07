Palpata breve alla studentessa, il tribunale assolve il bidello. Alessandro Gassmann: da prendere a calci nei co****ni

di Redazione web

Un bidello di Roma è stato assolto dall'accusa di molestie su una studentessa minorenne. Per il tribunale la palpata, durata «tra i 5 e i 10 secondi», è avvenuta senza la volontà da parte dell'uomo di molestare la ragazzina. Un caso che continua a far discutere. Contro la decisione del tribunale, anche Alessandro Gassmann, che ha affidato a Twitter il suo pensiero.

Ma se al bidello che ha infilato la mano nelle mutandine di una minorenne per soli 10 secondi ed è stato dichiarato innocente, gli si tirassero tre quattro calci nei coglioni ma per soli 10 secondi, risulteremmo innocenti anche noi? Grazie. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 10, 2023

«Ma se al bidello che ha infilato la mano nelle mutandine di una minorenne per soli 10 secondi ed è stato dichiarato innocente, gli si tirassero tre quattro calci nei co****ni ma per soli 10 secondi, risulteremmo innocenti anche noi? Grazie», ha scritto Gassmann.

Il caso

«Il fatto non costituisce reato». Così si sono espressi i giudici della quinta sezione penale del Tribunale di Roma nell'assolvere un bidello di un istituto scolastico della Capitale finito sotto processo per l'accusa di violenza sessuale per avere toccato una studentessa nell'aprile del 2022.

Per il tribunale il toccamento, durato «tra i 5 e i 10 secondi» così come ha denunciato la vittima, è avvenuto ma senza l'elemento soggettivo: la volontà da parte del bidello di molestare la minorenne. I giudici non hanno, quindi, accolto l'impostazione della Procura che aveva chiesto per l'imputato una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione.

Nel corso del processo, secondo quanto scrive il quotidiano, l'imputato ha ammesso di avere toccato la studentessa ma di averlo fatto «per scherzo». La vittima ha, invece, ribadito quanto avvenuto. Una ricostruzione creduta da giudici per i quali, tuttavia, l'azione del bidello «dura una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento: una manovra »maldestra ma priva di concupiscenza«

