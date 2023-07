I figli non vanno a scuola? Carcere per i genitori: «Due mamme dietro le sbarre per 15 giorni»

di Redazione web

Se Atene piange, Sparta non ride. Mentre in Italia impazza il dibattito sulle misure anti bulli a scuola, con il ministro Valditara pronto alla riforma del voto in condotta, all'estero spunta un caso che fa impallidire anche i più intransigenti. In America infatti, nello stato del Missouri i genitori possono finire in carcere se i loro figli non frequentano «regolarmente» la scuola. E ora la Corte Suprema dello stato è chiamata a stabilire cosa significa «regolarmente» dopo che due mamme, finite dietro le sbarre per le assenze dei figli, hanno fatto causa e chiesto di far luce sull'esatto significato di presenza regolare alle lezioni.

Telefonate con insulti e molestie alla prof, lei costretta a cambiare scuola: indagati sei studenti

Prof colpita dai pallini in classe, i genitori dello studente: «Pronti a querelarla, le scuse ci sono state»

Genitori in carcere se figli assenti

Secondo un distretto scolastico del Missouri sud occidentale, al quale fanno capo 4.500 studenti, «regolarmente» vuol dire almeno al 90% delle lezioni ma a livello statale non c'è alcuna legge che lo stabilisce. Da qui l'azione legale per fare chiarezza e limitare la discrezionalità delle autorità locali di procedere contro i genitori per i figli assenti.



Tamarae LaRue, una delle mamme del Missouri che è ricorsa alla Corte Suprema e che ha scontato 15 giorni in carcere per i figli, ha spiegato al Wall Street Journal di essersi sentita bullizzata dal distretto scolastico dopo che i suoi quattro ragazzi sono stati assenti dai banchi di scuole per il Covid e altri problemi di salute.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA