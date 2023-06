Scuola, la riforma anti bulli di Valditara: il voto in condotta peserà anche sulla Maturità. Rimandati con il 6

di Alessandra Severini

Il caso di Rovigo (il 9 in condotta a studenti che avevano sparato pallini alla prof) “fa scuola”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara ha deciso di mettere dei paletti e varare nuove regole per valutare il comportamento degli studenti. Una scuola che sappia “educare al rispetto” e “contrasti il bullismo” nelle intenzioni del ministro. Dunque dal prossimo anno cambiano le regole e il voto in condotta peserà anche sull’esame di maturità.

Il voto in condotta

Tanto per cominciare il voto in condotta sarà riferito «all’intero anno scolastico» e si dovrà dare rilievo ad «atti violenti o di aggressione nei confronti di insegnanti, personale scolastico e altri studenti». Se a fine anno si ha un 6 in condotta si avrà un debito in Educazione civica, da recuperare a settembre.

Le misure

Oggi la bocciatura per 5 in condotta avviene solo in presenza di gravi atti di violenza o commissione di reati. Con la nuova normativa invece potrà avvenire anche in caso di comportamenti che costituiscono gravi e reiterate violazioni del regolamento d’istituto. «Annunceremo molto presto queste misure - ha detto il ministro - ritengo molto importante dare un segnale di inversione di tendenza, di rigore, di serietà. Credo sia importante per quei tanti docenti e dirigenti scolastici che tutti i giorni fanno con grande dedizione il loro lavoro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 08:27

