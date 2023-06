«Ho usato la schwa nel tema d'italiano alla maturità, la sfida per un linguaggio più inclusivo». E ha preso 17/20 di voto

di Redazione Web

È una «e» rovesciata e potrebbe essere la soluzione a una questione linguistica che diventa questione di diritti. Non è un’invenzione è un simbolo che esiste in fonetica ed è usato da sempre per definire la pronuncia di alcune vocali in diverse lingue. E così, uno studente di Roma ha inserito nella prima prova dell'esame di maturità la schwa. E ha preso 17/20 di voto. Lui si chiama Gabriele Lodetti è un maturando del liceo Plinio Seniore e dice che ha usato il simbolo delle persone che non si riconoscono nel genere maschile o femminile per rendere più inclusivo il linguaggio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«L'importanza della schwa»

«Volevo dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile, anche durante una prova importante come l’esame di Stato», ha raccontato Gabriele Lodetti a La Repubblica. Lo studente ha scelto il tema di attualità per la sua prova, basandosi sulla lettera aperta del 2021 al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, in cui il mondo accademico chiedeva il ritorno delle prove scritte alla maturità, sospese durante la pandemia.

Gabriele Lodetti ha quindi cercato di fare un'analisi della storia dell'esame di Stato inserendo alcune riflessioni sui suoi cambiamenti nel tempo utilizzando il linguaggio inclusivo. Tuttavia, la scelta dello studente non ha trovato approvazione unanime. Secondo Giuseppe Benedetti, docente di Lettere, l'uso della schwa, non essendo di uso comune, avrebbe dovuto essere esaminato con maggiore attenzione.

Invece, Giulia Addazi, linguista e docente, e Tiziana Sallusti, preside, hanno sostenuto l'approccio di Gabriele ammirando la sua riflessione sull'uso della lingua italiana.

