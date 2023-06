Maturità, in 6 su 23 non ammessi. Il dirigente della scuola del record (negativo): «Da vigliacchi mandarli allo sbaraglio»

di Redazione web

All'esame di maturità sempre tutti ammessi? Al liceo delle scienze umane "Antonio Rosmini" di Trento non è così. Qui si è registrato il record dei non ammessi: in una quinta ben sei studenti su 23 non hanno potuto accedere all'esame più importante della carriera scolastica. Insegnanti super esigenti o alunni tra i meno preparati d'Italia? Il dirigente scolastico Stefano Kirchner, 67 anni prossimo alla pensione, ha così parlato al Corriere della Sera del "record" balzare la media dei bocciati dal 3% del Trentino a un poco rassicurante 26%.

Per lui le bocciature non sono drammatiche, gli studenti hanno così la possibilità di fare un percorso per approfondire alcune competenze, spiega il dirigente scolastico Stefano Kirchner. «Una scelta difficile, ma a cui il corpo docente è arrivato dopo un’attenta valutazione.

«Potevamo chiudere un occhio ma mandarli allo sbaraglio sarebbe stato più comodo – dice sempre Kirchner al Corriere – ma da vigliacchi». E i genitori si sono arrabbiati? Alcuni hanno ringraziato la scuola che ha ritenuto di prendere questa decisione. In pochi hanno chiesto spiegazioni.

