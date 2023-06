Maturità, la tracce della prima prova di italiano: Quasimodo, Piero Angela e Whatsapp

di Redazione web

Prima prova degli esami di maturità. Oggi, dalle ore 8,30, 536.008 studenti saranno alle prese con la prova di italiano. Sono coinvolte 14.000 commissioni, per un totale di 27.895 classi.

Maturità, le 7 tracce della prima prova

Quest'anno l'esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. Alle ore 8.30 in punto il ministero dell'Istruzione comunicherà la chiave per l'apertura del plico telematico; la chiave sarà disponibile sul sito del ministero.

Le tracce

Moravia con un brano tratto da 'Gli Indifferenti' e Salvatore Quasimodo con 'Alla nuova luna' che fa parte della raccolta 'La Terra impareggiabile' sono gli atuori scelti per l'analisi del testo tra le tracce proposte ai maturandi. C'è poi il brano 'Elogio dell'attesa nell'era di Wathapp' tratto da un testo Marco Belpoliti, mentre 'L'idea di nazione' con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B 'Analisi e produzione di un testo argomentativo'. Piero Angela protagonista dell'esame di maturità con un estratto del libro 'Dieci cose che ho imparato'. Una delle tracce di attualità - secondo quanto apprende l'ANSA - richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. La lettera fu scritta durante il periodo della pandemia.

