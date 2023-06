Maturità, l'ex ministro Bianchi: «Attacco diretto e offensivo nei miei confronti, l'anno scorso l'esame si è fatto»

«In questa traccia vedo un attacco diretto nei miei confronti e non ce ne era motivo: ho lavorato tutto l'anno, da ministro, con centinaia di docenti e milioni di famiglie per riportare i ragazzi a scuola durante la pandemia. Tra l'altro l'anno scorso la maturità è stata fatta con gli scritti. È stato fatto un errore a proporre questa traccia, anche dal punto di vista educativo. E la trovo pretestuosa dal punto di vista politico, perché vuole colpire tutti quelli che hanno lavorato per il bene della scuola» Così all'ANSA l'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dopo che tra i temi di attualità dell’Esame di Maturità c'era anche una lettera polemica indirizzata nel 2021 all’allora responsabile dell’Istruzione

«Nel 2021 - ricorda l'ex ministro dell'Istruzione - abbiamo fatto quello che era giusto e ragionevole, garantendo comunque, nonostante fossimo in piena pandemia, gli esami per tutti, come del resto ha scelto giustamente di fare quest'anno il ministro Giuseppe Valditara nelle zone alluvionate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 12:50

