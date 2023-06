Maturità a 90 anni, il sogno di Imelda per diventare maestra: «Senza sacrificio non si ottiene nulla»

di Redazione web

Sostenere l'esame di maturità a 90 anni compiuti: accade a Città di Castello dove Imelda Starnini, classe 1933, è tra coloro che sono impegnati nella prova d'italiano all'istituto paritario San Francesco di Sales una volta conosciuto come la scuola magistrale e da qualche anno sede anche del liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Vuole infatti coronare il sogno di una vita e diventare una maestra, almeno sulla carta. Imelda Starnini ha compiuto i 90 anni lo scorso 3 febbraio. Questa mattina poco dopo le 8 - ricostruisce il Comune di Città di Castello - si è quindi seduta in un banco per sostenere la prova scritta di italiano.

Maturità a 90 anni, il sogno di Imelda

La studentessa novantenne sta sostenendo la maturità come altri circa 400 tifernati. «Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito» ha spiegato all'ufficio stampa dell'amministrazione comunale prima di cominciare la prova. «Ora sono qui - ha aggiunto - e grazie all'aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove, che spero, mi condurranno ad ottenere il diploma». «Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami: lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione.

