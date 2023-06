Maturità, la prima prova post Covid: tema di italiano per 536mila studenti. Tutto quello che c'è da sapere dalla A alla Z

di Lorena Loiacono

Ore 8:30. Suona la campanella, al via l’esame di maturità 2023. Ed è un ritorno al passato, con l’esame di Stato così com’era prima del Covid: due prove scritte nazionali e una prova orale, la commissione mista e le solite vecchie ansie. Torna anche il tototema e quelle norme di comportamento che, per superare l’esame, aiutano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla maturità dalla A alla Z.

Maturità, la preghiera dello studente: a quali santi rivolgersi per essere promossi all'esame

"Maturità al sicuro", falsi miti e fake news: ecco cosa pensano gli studenti

A

Ammissione. Secondo le prime stime 96,4%% degli studenti dell’ultimo anno delle superiori è stato ammesso all’esame di maturità. Il rimanente 3,6% dovrà riprovarci tra un anno.

B

Bonus. Cinque punti di bonus che i docenti possono assegnare ai candidati per aiutarli a raggiungere il 100. Ma solo se il candidato ha avuto almeno 30 crediti all’ammissione ed ha totalizzato almeno 50 punti alle prove scritte e orali.

C

Crediti. Il voto finale è la somma dei crediti raggiunti durante gli ultimi tre anni, per un massimo di 40, e quelli ottenuti durante l’esame, massimo 20 per ogni prova. Totale: da un minimo di 60/100 a un massimo di 100/100.

D

Docenti. Tornano le commissioni miste. Tre membri interni e tre esterni, a cui si aggiunge il presidente sempre esterno. Negli ultimi tre anni, a causa del covid, le commissioni erano tutte interne, ad eccezione del presidente. Una volta avuti i nomi degli esterni, tramite il motore di ricerca del ministero dell’istruzione, tra gli studenti si è scatenata la caccia al prof per conoscere abitudini e “fissazioni”.

E

Energie. Stanchi e stressati, il ritorno del vecchio esame sta mettendo a dura prova i candidati. Due su tre avvertono un’ansia mai provata prima, fumano e mangiano di più, ma dormono poco e male. Gli esperti consigliano di mantenere il più possibile la calma: altrimenti si arriva all’esame a pezzi.

F

Fisica. Un bel sospiro di sollievo per i maturandi, anche quest’anno niente scritto di fisica nella seconda prova al liceo scientifico. La prima e unica fugace apparizione di fisica alla maturità risale al 2019, in una prova mista con matematica. Poi sparì con la pandemia e non è più tornata.

G

Galateo. Anche per la maturità esiste un bon ton da seguire. Vestiti sobri, senza esagerazioni: nonostante il caldo, infatti, sono bandite canottiere e pance scoperte. Meglio puntare invece sull’educazione verso i commissari e i compagni di classe e il rispetto delle regole.

H

Harry Potter. Per il colloquio niente più tesine su temi extrascolastici, a volte troppo extra. Non sono mancati infatti negli anni riferimenti ai best seller della letteratura, ai divi del cinema, dello sport o della musica. Quest’anno la tesina non è prevista: i ragazzi non la dovranno presentare per l’orale.

I

Invalsi. I test dell’ultimo anno per italiano, matematica e fisica sono requisiti obbligatori per accedere all’Esame di Stato.

L

Luglio. Se un candidato non può svolgere gli esami adesso, esistono sempre le date suppletive: il 5 luglio si replica lo scritto di italiano, il 6 luglio quello di indirizzo e poi a seguire con gli orali.

M

Massimo. Prendere il voto più alto alla maturità, vale a dire 100/100, comporta non pochi vantaggi. Primo fra tutti quello concesso da molte università che, per avere i migliori, non gli fanno pagare le tasse di iscrizione. Esiste poi una borsa di studio in denaro per i meritevoli.

N

Numeri. 536.008 candidati, 521.015 interni e 14.993 esterni, per circa 27.895 classi coinvolte con 14000 commissioni, 6 ore per il primo scritto, 4 per il secondo.

O

Online. L’esame si gioca anche su internet dove, già nei primi minuti dall’apertura dei plichi con le tracce, si rincorrono soffiate e indiscrezioni.

P

Pcto. I “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” saranno parte integrante del colloquio: i candidati parleranno delle loro esperienze.

Q

Quadri. I voti finali usciranno nei primi giorni di luglio. Statisticamente oltre il 99% dei candidati viene promosso.

R

Ripasso. Nottate in bianco a ripassare o alzatacce la mattina presto, per i maturandi le settimane che precedono l’esame sono un tour de force estenuante, che si ripete di anno in anno per ogni generazione di maturandi.

S

Secondo scritto. La prova di indirizzo sarà nazionale, vale a dire uguale per tutti ma differente in base all’indirizzo di studio. Al classico, ad esempio, ci sarà la versione di latino, matematica allo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. I candidati liceali sono 267.758, quelli degli istituti tecnici sono 173.892 e nei professionali sono 94.358.

T

Toto traccia. Gli studenti scommettono sugli argomenti del tema quasi come con i numeri del Lotto: i più quotati? Gabriele D’Annunzio e Italo Svevo, la guerra in Ucraina, Metaverso e l’intelligenza artificiale, Montale, Pascoli e Ungaretti.

U

Unico. L’esame di maturità resta il primo vero esame per gli studenti, probabilmente con un impatto emotivo che non scorderanno mai. Non a caso è stato celebrato sul grande schermo e sono molte le persone che, a distanza di anni, hanno incubi ricorrenti del dover sostenere di nuovo la prova.

V

Valditara. «In bocca al lupo a tutti i ragazzi che affrontano la Maturità - ha detto il ministro - un consiglio: affrontatela senza timori e con serenità. Non è il giudizio divino e i commissari non sono inquisitori».

Z

Zone alluvionate. Per i maturandi delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna il ministero ha prevosto un’unica prova orale. La partecipazione alle prove Invalsi e il limite minimo di frequenza delle lezioni non saranno requisiti necessari.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA