Gli rubano gioielli e preziosi per 200 mila euro e l'auto di lusso mentre è in vacanza

Quattro uomini sono stati arrestati, stamani, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano ed eseguita dalla Polizia per aver derubato un 82enne sia di preziosi presi in casa sia dell'auto di lusso. L'ipotesi di accusa, per i quattro, tutti originari dell'Est Europa, tra i 33 e i 56 anni, è di furto in abitazione aggravato in concorso. Le indagini, spiega la Squadra Mobile in un comunicato, dopo che l'anziano hanno preso il via, rientrato il primo novembre scorso dopo una breve vacanza, ha trovato l'appartamento, in zona Porta Romana, a soqquadro.

Dalla cassaforte rubati gioielli per oltre 200 mila euro

Dalla cassaforte erano stati portati via gioielli per un valore di oltre 200mila euro e, dal box, era stata rubata la sua auto Audi RS6.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 10:18

