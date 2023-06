Juve, non c'è pace per Kean dopo la fuga dall'Under 21: furto in casa, rubati soldi e gioielli

di Redazione web

Non c'è pace per i giocatori della Juventus dopo gli ultimi mesi burrascosi, una stagione non all'altezza e la penalizzazione in classifica che ha tolto la soddisfazione di una qualificazione in Champions League. Ora ci si mettono anche i furti nelle abitazioni: l'ultimo caso vede coinvolto Moise Kean. Non un bel periodo tra l'altro, per quest'ultimo, dopo la fuga dal ritiro della nazionale Under 21 (l'attaccante azzurro non giocherà gli europei perché «non motivato», aveva fatto sapere la ct Nicolato).

Furto in casa di Moise Kean

Un altro furto in casa di un calciatore della Juventus, dunque. Dopo il recente caso di Kaio Jorge, al quale a inizio giugno sono stati rubati un Suv e gioielli, questa volta, sempre nella zona pre-collinare di Torino, è stato preso di mira un altro attaccante dei bianconeri, Moise Kean, assente da Torino.



Rotta una finestra al primo piano, i ladri sono riusciti a impossessarsi di gioielli e denaro.

