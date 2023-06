Berlusconi, Galliani rompe il silenzio: «Provo solo dolore per Silvio». Può sostituire il Cav in Senato: pronto, se me lo chiedono

di Redazione web

Adriano Galliani rompe il silenzo dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il braccio destro dell'ex premier, scomparso lunedì scorso, racconta come ha vissuto gli ultimi giorni: «Dolore: è l'unica parola per dirlo», le sue parole a Repubblica. L'ad storico del Milan non ha altre parole al momento: «Non me la sento, più avanti vedremo».

Rita Dalla Chiesa elenca i successi di Silvio Berlusconi sui social. Gli hater la attaccano: «Con i soldi degli italiani». Lei risponde così

Il futuro di Galliani

Nell'eredità di Silvio Berlusconi, non quella economica ma quella politica e calcistica, Adriano Galliani potrebbe avere un ruolo decisivo. Il posto vacante lasciato al Senato potrebbe diventare suo. «Se mi candiderò? Per l'amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto ciò che mi verrà chiesto in qualunque settore», ha risposto Galliani.

La cessione del Monza resta un tema vivo: «Al momento, nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di Monza, né del futuro della società di calcio del Monza». Si vedrà, insomma. Ma il fedele Adriano, resta al fianco della famiglia Berlusconi, come era prevedibile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA