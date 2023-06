Silvio Berlusconi: i cimeli in vendita sul web

Silvio Berlusconi è morto e, cercando di cavalcare il momento e riflettori accesi sul personaggio, sono in tanti quelli che adesso cercano di monetizzare con i cimeli legati proprio al Cavaliere. Dopo la morte, infatti, gli oggetti che riguardano o che sono autografati dallo stesso ex premier, sono diventati i più richiesti sulle piattaforme di e-commerce.

<h2> Boom di richieste dei cimeli del Cavaliere </h2>

Dei pezzi da collezione davvero unici, che hanno scatenato l'interesse e la curiosità dei collezionisti. Oggetti preziosi, ma anche pezzi unici che, nel tempo, sono destinati ad acquistare valore tra gli amanti del genere.

Il più costoso è sicuramente un orologio autografato, nel 1993, quando Berlusconi non aveva ancora iniziato la sua "scesa in campo", in politica. Un pezzo raro che, adesso, è acquistabile a 4.500 euro. Ma non finisce certo qui.

C'è chi, infatti, ha deciso di mettere in vendita la copertina del disco che è presente in tantissime foto storiche dell'ex presidente del Milan. Si tratta del cd "Napoli nel cuore", datato 1953, che è appartenuto proprio all'ex premier. Un oggetto unico che può essere acquistato a 1.950 euro.

Per gli amanti del vino, invece, forse non tutti sanno che Silvio Berlusconi aveva anche una produzione vinicola nella villa Certosa in Sardegna (non più di proprietà della famiglia Berlusconi). La bottiglia del vino "del Presidente" è venduta assieme a un biglietto autografato dallo stesso Berlusconi alla "modica" cifra di mille euro.

E, sempre sul filone di oggetti autografati, sul web è possibile acquistare anche libri o cartoline autografate da Berlusconi a cifre che oscillano dai 650 euro ai 1300 euro. Pezzi di storia unici, o comunque molto rari, che probabilmente in futuro creeranno un vero e proprio mercato, attorno a una figura che ha fatto la storia dell'Italia in settori come la comunicazione, il calcio e la politica.