Rissa e sparatoria nella notte: una ragazza seduta al bar ferita per sbaglio finisce in ospedale Paura e sangue in zona Latina. La lite tra ragazzi vicino a un bar







di Redazione Web Paura e sangue a Sezze (Latina). Una ragazza è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo esser stata colpita da un colpo di pistola che, secondo una prima ricostruzione, non era diretto a lei. L'episodio si è verificato intorno all'una in zona Ferro di Cavallo, nel comune pontino, dove si è scatenata una rissa. Al termine, vicino a un bar della zona poco distante, uno dei coinvolti avrebbe estratto un'arma da fuoco e esploso un colpo, probabilmente come atto di ritorsione verso il ragazzo con cui aveva litigato poco prima, colpendo invece la ragazza seduta a un tavolino poco distante, sembrerebbe tra il piede e la caviglia. Cure e indagini La ragazza è stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per essere sottoposta alle cure mediche del caso, mentre sul caso indagano adesso i carabinieri della locale Stazione, i quali stanno ascoltando diversi testimoni. «In merito ai fatti di questa notte sono in strettissimo contatto con le forze dell'ordine. Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Aprile 2024, 11:42

