Amici 23 serale, diretta semifinale. Malgioglio contro Anna Pettinelli: «Se tu sei sterica non me ne frega niente». Dustin secondo finalista Le liti tra i professori come sempre al centro del racconto anche durante la diretta della semifinale di domenica 12 maggio







di Ida Di Grazia Anche se non ha più allievi Anna Pettinelli riesce a litigare con Cristiano Malgioglio. Durante la semifinale di domenica 12 maggio di Amici 23, la conduttrice radiofonica ha accusato il cantautore di poca coerenza, accuse lanciate anche nelle puntate precedenti dopo i giudizi fatti sui suoi allievi. Mentre i due litigano c'è un secondo finalista che è Dustin, ballerino di Alessandra Celentano che si può ritenere soddisfatta. Cristiano Malgioglio contro Anna Pettinelli La seconda manche di questa semifinale parte con Dustin che sfida Mida. Tantissimi i complimenti anche da parte di Cristiano Malgioglio che poi elogia anche il ballerino: «Sono rapito dalla capacità emozionante di Dustin, sembra un angelo azzurro caduto dal cielo. Saresti stato il protagonista di un film di Luchino Visconti, se fosse stato in vita». Il cantautore dà il punto a Dustin e dall'alto della balconata interviene Anna Pettinelli: «Fa sempre così, sei meraviglioso sei bravo sei così se colì e poi... voto quell'altro». Malgioglio divertito: «Se tu sei sterica non me ne frega niente, io dico quello che penso. Comunque sei elegantissima». Dustin in lacrime Dustin si aggiudica la seconda manche e anche il secondo accesso alla finale. Il ballerino che ha imparato l'italiano in questi pochi mesi ringrazia tutti in lacrime «Io non parlo bene italiano, ma sono davvero felice. Fare Amici è una grande emozione» Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA