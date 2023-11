Patrizia Nettis «ha finito di campare», spunta un messaggio nella chat tra due uomini prima della morte della giornalista

«Ha finito di campare». Un messaggio che mette i brividi quello tra due uomini, un imprenditore e un politico. Una chat sullo sfondo della morte della giornalista Patrizia Nettis, trovata senza vita il 29 giugno nella sua abitazione di Fasano, in provincia di Brindisi.

I messaggi

I due si scrivevano dopo un’accesa discussione con la donna sotto casa sua. «Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare» è uno dei messaggi intercorsi tra l'imprenditore e il politico che, in tempi diversi ma estremamente ravvicinati, hanno avuto una relazione sentimentale con la giornalista. L'imprenditore è indagato per istigazione al suicidio e ora gli investigatori analizzano la sua conversazione con un politico.