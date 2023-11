Il giallo di Patrizia Nettis, giornalista morta a 41 anni: spunta una chat tra due uomini. «Uno è un politico»

di Tommaso Cometti

Patrizia Nettis è morta lo scorso giugno, a soli 41 anni. Scriveva per “La Gazzetta del Mezzogiorno” (e non solo), occupandosi della sua Gioia del Colle ma anche di Alberobello e Fasano. Il suo decesso è avvolto nel mistero: la giornalista, infatti, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Fasano. Una chat, resa pubblica dalla trasmissione Mediaset "Quarto Grado", ha fatto emergere alcuni dettagli, che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda.

I retroscena

La notte del 29 giugno, Patrizia aveva discusso con due uomini, un imprenditore e un politico. A parlarne è anche un testimone che, il giorno successivo, ha sentito la versione dell’uomo d'affari: «Insospettito dal fatto che lei quella sera non avesse inviato messaggi, che non si fosse fatta sentire, l'imprenditore si reca sotto casa di Patrizia – ha raccontato -. Vede uscire dal portone il politico. In quel momento, dapprima si nasconde in auto, poi, con una presa di coraggio, decide di avvicinarsi al politico, facendo presente che anche lui ha una storia con Patrizia. Poi la giornalista esce e c’è un confronto a tre. L’imprenditore ammette di aver alzato i toni e di accompagnare Patrizia sotto casa, per poi andarsene. Il politico, invece, va via prima».

Sulle frequentazioni di Patrizia parla anche un’altra amica: «Con l’imprenditore si sono frequentati un mesetto nell’estate del 2022, perché aveva litigato con il politico, decidendo di allontanarlo definitivamente. Poi il politico è tornato, implorando Patrizia di ricominciare la loro storia, non da fuggiaschi», ha spiegato.

La conversazione

Dalle chat emerge anche uno scambio di messaggi tra l'uomo politico e l'imprenditore, nella notte del 29 giugno. Ad avviare la chat è l’uomo d'affari: «Solo per dirti che lei garantiva che di te non ne voleva sapere nulla», dice al politico.

I due uomini hanno parlato ininterrottamente per più di due ore quella notte, dall’1.15 alle 3.34, con circa 400 messaggi. Infine, l’imprenditore chiosa: «Ora ha finito di campare». E aggiunge: «Lei non mi conosce bene. Lei non sa che io sono il più buono sulla faccia della terra, ma il mio lato oscuro non lo conosce. Mi dispiace, ma succederà un casino. Forse le conviene non venire più a Fasano. Non la passerà liscia. Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA