«Oggettifica la donna»: vietata la pubblicità Calvin Klein con FKA twigs in intimo. Ma restano Kendall Jenner e Jeremy Allen White

Immagini «eccessivamente sessualizzate», «oggettificazione del corpo della donna», «caratteristiche fisiche» che presentatano un corpo femminile «come un oggetto sessuale stereotipato», composizione dell'immagine che pone «l'attenzione degli spettatori sul corpo della modella piuttosto che sull'abbigliamento pubblicizzato». Con queste motivazioni l'Autorità per gli standard pubblicitari (ASA) del Regno Unito ha vietato una pubblicità dell'intimo Calvin Klein con protagonista la cantante e ballerina britannica FKA Twigs.

La reclame è della scorsa primavera. L'artista posa in bianco e nero, nuda, coperta solo con una camicia di jeans che lascia intravedere le natiche e il seno. La caption dello spot recita: «Calvins or nothing», Calvins o niente. A distanza di quasi un anno all'ASA arrivano due denunce per contenuto inappropriato e l'autorità decide di rimuovere l'annuncio: «Abbiamo quindi concluso che lo spot era irresponsabile e poteva causare gravi offese».