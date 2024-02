«Giro con belle ragazze in minigonna»: l'audio sessista diventa virale, bufera sul candidato del centrodestra in Sardegna

di Redazione web

Un audio sessista a poche settimane dalle elezioni regionali fa scoppiare il caso in Sardegna. Protagonista della vicenda è un candidato del centrodestra, Pietro Pinna, della lista Democrazia Cristiana con Rotondi che sostiene Paolo Truzzu alle prossime regionali. Nell'audio, diventato virale, Pinna rivelava di farsi accompagnare in campagna elettorale da belle ragazze per attirare l'attenzione durante gli incontri pubblici. «Sei ragazze in minigonna», la sua strategia elettorale.

«Era un messaggio goliardico»

«Sì, il messaggio è mio, ma era stato mandato a un amico. Era goliardico e doveva rimanere tra noi. L'ha invece fatto girare, ovvio che ho bloccato questa amicizia», ha spiegato poi a Radio Capital Pinna. «Per me questa è la prima campagna elettorale, sono un tipo scherzoso, un comunicatore, ho rispetto per tutti, soprattutto per il mondo femminile.

«Conosco bene la Gallura, conosco tutti i suoi problemi, ho solo tante amiche e mi faccio accompagnare da loro, mi sostengono - spiega Pinna a Radio Capital - ho rispetto per le donne e far girare questo audio è solo un attacco mediatico».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA