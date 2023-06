​Luigi Berlusconi, chi è il figlio più piccolo di Silvio: l'eredità politica, il matrimonio e la vita privata

Luigi Berlusconi come possibile erede, anche politico, del padre? Sembra fantascienza, eppure ieri qualcuno ha azzardato questo scenario per uno dei figli meno conosciuti dell'ex premier. Un concentrato della visione imprenditoriale milanese del basso profilo pubblico. Di lui infatti si ha un'intervista appena 19nne, qualche foto paparazzata e poco più. Eppure, qualcuno oggi predice per lui un futuro diverso da quello passato tra banche e consigli di amministrazione.

Berlusconi eredità, attesa per il testamento: Mediaset, le ultime volontà e Marta Fascina. «A lei 100 milioni e due ville»

Berlusconi eredità, attesa per il testamento: Mediaset, le ultime volontà e Marta Fascina. «A lei 100 milioni e due ville»

Chi è Luigi Berlusconi

Quando è comparso al funerale, con un abito color piccione, qualche telespettatore che non lo aveva mai visto deve aver avuto un piccolo sussulto. Luigi Berlusconi, infatti, ha il nome del nonno ma è una fotografia del padre dal giovane. Se Pier Silvio Berlusconi è colui che ha preso in mano le redini di Mediaset, Marina, la "prediletta", è in predicato di ereditarne la gestione di gran parte dell'impero (anche forse politico), Barbara invece aveva assurto a notorietà qualche anno fa, ai tempi della relazione con il calciatore del Milan Alexandre Pato. Il più piccolo dei figli del Cavaliere, invece, è anche uno dei più schivi: di lui (e della ancor più defilata sorella Eleonora, anche lei ieri impeccabile con la "veletta" nera a coprire il capo) si sa poco.