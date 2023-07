Facci denunciato per stalking dalla ex moglie: «Mail che non sono piaciute. Caso La Russa? Pretesto per attaccare il governo»

Non di placa la bufera politica sul caso di Leonardo Apache La Russa, denunciato nei giorni scorsi per una violenza sessuale che sarebbe stata commessa nella notte tra il 18 e il 19 maggio a Milano. A finire al centro della polemica una frase uscita su Libero del giornalista: «Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa». «Conviene alla Rai, al servizio pubblico affidare un programma» all'opinionista «che si esprime così sul giornale? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?», Se lo è domandato Sandro Ruotolo responsabile informazione del Partito Democratico, raccogliendo una serie di consensi da parte di altri esponenti del Pd e del Movimento 5 stelle. Da parte sua, Facci ha dichiarato all'Ansa che non riscriverebbe quelle parole.