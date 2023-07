Malori e panico sul volo da Malaga a Malpensa, RyanAir spiega: «Ecco cos'è successo davvero»

Malori, crisi di panico, momenti di paura sul volo RyanAir da Malaga a Milano Malpensa dello scorso 19 luglio: ne avevamo parlato qui, con la testimonianza di un influencer, Marco Ferrero (@iconize), che su TikTok aveva documentato le ore di attesa a bordo del velivolo, senza aria condizionata e con un caldo stordente. Oggi la compagnia aerea irlandese ribatte e spiega quello che è successo e perché l'aereo è rimasto a terra così tanto tempo, creando una situazione non bella per le decine di passeggeri a bordo.

Malori e crisi di panico sul volo Ryanair: «Aria condizionata rotta, chiusi in aereo con 42 gradi»

Quando la vacanza diventa un incubo: 180 passeggeri bloccati a Zante, ritardi da Roma a Milano

La spiegazione di RyanAir

«Questo volo da Malaga a Milano (19 luglio) ha subito ritardo a causa di un problema tecnico di entità minore dell’aeromobile - si legge nello statement ufficiale di RyanAir - Per evitare di perdere lo slot di decollo, i passeggeri sono rimasti a bordo mentre gli ingegneri effettuavano la manutenzione dell'aereo. Sfortunatamente, l’aeromobile non è stato autorizzato in tempo, ha quindi perso lo slot e i passeggeri sono stati fatti sbarcare».



«Poiché l'aria condizionata dell'aeroporto di Malaga non funzionava nello stand assegnato per questo volo, l'equipaggio ha chiesto l’assegnazione di un altro stand con aria condizionata funzionante e ha raffreddato l'aereo prima di far salire di nuovo a bordo dei passeggeri - spiega la compagnia - Una volta risaliti a bordo, i passeggeri hanno ricevuto acqua e sono ripartiti in sicurezza per Milano 10 minuti dopo».

Cosa era accaduto

Il volo, che doveva partire alle 10 circa del mattino, era poi invece decollato intorno alle 22 della sera, con 12 ore di ritardo sulla tabella di marcia: a bordo tanti spagnoli diretti in Italia, ma anche tanti italiani che erano stati in Spagna per le ferie. Come raccontato dall'influencer, tra i passeggeri era scattato il panico (e qualche malore e svenimento) per via del forte caldo e per l'aria condizionata che non funzionava a bordo dell'aereo: nelle immagini su TikTok si vede anche l'ambulanza in pista per soccorrere alcune ragazze che non si erano sentite bene.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 16:02