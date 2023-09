Matrimonio record, sposa le sue sette mogli (tra cui due sorelle): «Ne voglio ancora di più». Le nozze durano un giorno

di Redazione web

La storia incredibile di Habib Nsikonnene ha fatto il giro del web. Il devoto 43enne musulmano, infatti, è convolato a nozze con le sue sette mogli, tra cui due sorelle, e la cerimonia, che si è celebrata a Namasengere, in Uganda, è durata un giorno intero. Ciò che ha lasciato molto sorpresi gli utenti social, sono state le dichiarazioni dello sposo che ha detto che si sente ancora giovane e, quindi, pronto per altri matrimoni futuri. Ma andiamo con ordine.

«Mi sposo e mia moglie non sa che cercavo sesso facile. Temo che possa lasciarmi»

«Mia moglie è affetta da demenza, abbiamo la stessa coversazione ogni giorno da anni. Io cerco di renderle tutto più semplice»

Ugandan Businessman, Hajj Habib Nsikonnene marries seven wives on the same day.



The wives including two sisters. pic.twitter.com/JlkvgJ0t3q — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 11, 2023

Il matrimonio di Habib Nsikonnene

Ciò che è successo in Uganda, non ha nulla a che vedere con la storia del famoso musical "Sette spose per sette fratelli" anche perché, in questo caso, lo sposo è solo uno. Il matrimonio di Habib Nsikonnene e delle sue sette mogli è stato celebrato domenica 10 settembre e la cerimonia è cominciata alle 8 della mattina, ogni sposa indossava un abito bianco e, ognuna di loro, è stata preparata per la giornata da parrucchieri e truccatori. Stando a quanto rivelano i media locali, il ricevimento di nozze si è tenuto a casa di Habib con moltissimi ospiti arrivati a bordo di 40 limousine e 30 motociclette. Sempre secondo i giornali locali, tutte le spose avrebbero trascorso la notte delle nozze a casa di Habib che ha anche rilasciato qualche dichiarazione.

Le parole di Habib Nsikonnene

Habib Nsikonnene ha dichiarato: «Ho conosciuto le mie mogli in momenti differenti della mia vita ma ho deciso di sposarle tutte nello stesso giorno per creare una grande famiglia. Comunque, mi sento ancora giovane e in forze e, se Dio vorrà darmi questa benedizione, spero di potermi risposare di nuovo, un giorno». Le spose di Habib si chiamano Aisha, Fatuma, Sharifah, Rashida, Mariam, Zainab e ancora Aisha. Alcuni utenti sui social non condividono per nulla le parole dello sposo e qualcuno ha chiesto: «Ma te pensi davvero che loro siano felici? Io non credo proprio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA