Condannato a morte sopravvive all'iniezione letale, ora verrà giustiziato con l'azoto

di Redazione Web

Condannato a morte sopravvive alla pena capitale ma verrà giustiziato lo stesso con l'azoto. Kenneth Eugene Smith, 58 anni, è sopravvissuto alla pena capitale nello Stato dell'Alabama dopo che gli esecutori hanno provato per quattro ore a ucciderlo senza riuscire a infilargli nelle vene gli aghi necessari a dare il via all'iniezione letale. A nulla però sono serviti i tentativi e per portare a termine la condanna ora verrà ucciso tramite ipossia da azoto.

Uccide la figlioletta di 3 anni, poi dà fuoco al cadavere: la bugia choc che aveva raccontato alla famiglia

Dolori atroci per tre anni, 17 medici non riescono a fare una diagnosi: mamma scopre la rara sindrome del figlio con ChatGPT

Il reato

Si tratta della prima volta al mondo che viene usata una simile tecnica e secondo alcuni sarebbe un esperimento crudele. L'uomo fu condannato a morte nel 1988 per aver ucciso con diverse coltellate Elizabeth Dorlene Sennett, la moglie di un pastore della Wetside Church of Christ a Sheffield (Alabama) che gli aveva commissionato il delitto per riscuotere l'assicurazione sulla vita. Inizialmente condannato all'ergastolo fu cambiata per lui la pena in quella capitale.

#Bambino di 7 anni indossa la divisa femminile a #scuola, un esempio per tutti i compagni: «Ti ameremo lo stesso» https://t.co/EMgwKSldVB — Leggo (@leggoit) September 20, 2023

La condanna

Dopo un primo tentativo di eseguire la pena, andato fallito, fu portato in carcere e molti hanno creduto che la pena capitale venisse sospesa, ma ora si è passati alla seconda fase nella quale verrà ucciso con l'azoto. L’uso dell’azoto per la pena capitale è autorizzato in tre Stati americani (Alabama, Oklahoma e Mississippi) ma finora non è mai stato applicato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA