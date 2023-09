Acquista delle scarpe usate su Vinted e ha una brutta eruzione cutanea: «La diagnosi del medico di base mi ha terrorizzata»

di Redazione Web

Compra delle scarpe su Vinted e si sente male. Becca Maddon, originaria di Watford, nell'Hertfordshire, ha avuto una brutta eruzione cutanea dopo aver acquistato delle scarpe da ginnastica a 4 sterline su Vinted. Lo sfogo è iniziato sulle caviglie per poi estendersi alle gambe. Spaventata ha chiamato il numero di emergenza e ha scoperto di aver avuto una reazione allergica, o forse la scabbia.

All you can wear, in coda per comprare vestiti usati a 18 euro: il raduno da TikTok in un negozio di Milano

Dolori atroci per tre anni, 17 medici non riescono a fare una diagnosi: mamma scopre la rara sindrome del figlio con ChatGPT

«Ero terrorizzata quando il medico di famiglia ha menzionato la scabbia. Stavo andando fuori di testa pensando che la mia casa potesse essere piena di scabbia, ma fortunatamente nessuno nella mia famiglia ha avuto eruzioni cutanee». La scabbia è una malattia molto rara che si contrae entrando a contatto con prodotti infetti. La donna, forte della sua esperienza, oggi invita tutti coloro che acquistano abiti di seconda mano a lavarli bene prima di usarli.

La difesa di Vinted e il consiglio di Becca a chi compra indumenti usati

Vinted ha affermato che raccomanda ai venditori di "lavare o disinfettare" i vestiti in modo appropriato al materiale degli indumenti e che eventuali difetti devono essere elencati nella descrizione. «Uso Vinted da circa tre anni e compro vestiti e borse per me dall'app e vestiti per mio figlio.

«Non voglio dire alla gente di non comprare scarpe da ginnastica di seconda mano. Vorrei solo esortare le persone a lavarle prima di indossarle perché non voglio che ciò accada a nessun altro. Non voglio scoraggiare le persone. Basta lavarli e disinfettarli e assicurarsi di non essere allergici, e se lo sono buttateli». Non è ancora certo se quello che ha avuto è stato uno sfogo o scabbia, ma di certo Becca Maddon sarà più attenta in futuro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA