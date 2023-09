Mangia i noodles al pollo avanzati dal giorno prima del coinquilino e a 19 anni perde braccia e gambe

di Redazione Web

Mangia i noodles avanzati dal pranzo del suo coinquilino e perde 4 arti. Un 19enne degli Stati Uniti ha iniziato a stare male dopo aver mangiato gli avanzi del suo amico, ma la situazione si è aggravata fino a quando non è stato necessario amputargli braccia, gambe e 10 dita per salvargli la vita. Il giovane aveva mangiato un piatto di noodles al pollo che era rimasto in frigorifero per tutta la notte.

Il malessere

Meno di 24 ore dopo aver consumato gli avanzi, lo studente ha iniziato a stare male. Aveva la febbre molto alta con una frequenza cardiaca di 166 battiti al minuto. Ai dottori ha spiegato di non avere allergie o paticolari patologie.

Mentre era ricoverato ha iniziato a dare di stomaco e i medici hanno notato un “colore giallo-verdastro", che non somigliava ad alcun tipo di cibo in particolare. Le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il trasporto in elicottero in un altro ospedale per ulteriori cure.

Diagnosi choc

Cinque ore dopo il secondo ricovero ha iniziato a sviluppare una colorazione violacea della pelle, così è sembrato subito chiaro si trattasse di un'infezione batterica aggressiva che aveva causato gravi problemi ai reni.

Dai test è emerso che era stato colpito da Neisseria meningitidis, una forma di sepsi che può uccidere chi ne soffre.

