Mamma uccide i figli di 1, 3 e 4 anni finendo con l'auto nel lago mentre era drogata. Poi chiede la grazia: «Non l'ho fatto a posta»

Uccide i tre figli dopo essere precipitata con la sua auto in un lago ma si giustifica dicendo che non è stata colpa sua. Leticia Gonzales, di Ottawa, negli Usa, è stata accusata di aver ucciso i suoi tre bimbi, tutti sotto i 5 anni, dopo essere caduta nel lago. La donna è risultata essere sotto l'effetto della droga dopo l'incidente, ma proprio per questo lei chiede uno sconto di pena, sostenendo di non averlo fatto a posta.

Il processo

Il giudice però ha ordinato che Leticia Gonzales debba scontare un minimo di due anni di carcere e un massimo di cinque anni. La donna, nel corso del processo ha pianto ininterrottamente, singhiozzando e chiedendo la grazia alla corte, ma a nulla sono servite le sue lacrime poiché non era il suo primo reato legato alla droga e ha aggiunto che se non si fosse drogata probabilmente i suoi figli non sarebbero morti. «Questa non è una situazione occasionale in cui hai ceduto alle pressioni e al desiderio di usare droghe», ha affermato il giudice, come riporta la stampa locale, «Piuttosto, questo sembra essere uno schema e, sfortunatamente, i vostri figli hanno pagato il prezzo più alto per questo».

L'incidente

Secondo la ricostruzione delle autorità la Gonzales stava guidando il suo veicolo nel febbraio 2022 quando si è spostata verso la corsia opposta e ha saltato un marciapiede prima di atterrare a testa in giù in uno stagno coperto di ghiaccio vicino a Holland Township Road.

