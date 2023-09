Mamma lascia morire di stenti il figlio disabile. La pensione di invalidità usata per comprare intimo sexy

di Redazione Web

Una donna di New York ha ammesso di aver fatto morire di stenti il figlio disabile. La donna sconterà due anni in una prigione federale per aver utilizzato i soldi della previdenza sociale per un anno dopo la sua morte. «L’imputata ha ucciso lentamente il figlio e poi ha tratto profitto dalla sua morte», hanno scritto i pubblici ministeri del distretto settentrionale di New York riguardo a Lisa Marie Waldron, 44 anni. La madre usava la sua pensione di invalidità per comprare «frivolezze».

Incriminato anche il marito

Un gran giurì statale nella contea di Oswego, New York, aveva incriminato lei e suo marito, Anthony Waldron, accusandoli di omicidio di secondo grado. Il figlio Jordan Brooks, 17 anni, affetto da paralisi cerebrale, era morto a causa della negligenza dei suoi cari che lo hanno lasciato morire per sepsi e malnutrizione. Anthony Waldron non è il padre biologico del 17enne.

Il disabile malnutrito

I pubblici ministeri hanno riferito che l'adolescente aveva piaghe da decubito su tutto il corpo e l'autopsia ha rivelato impianti metallici sulla pelle.

Il processo ai genitori

Dopo la morte di suo figlio, il 9 maggio 2021, Waldron non ha notificato la morte all'amministrazione della previdenza sociale e ha continuato a ricevere i benefici destinati al suo defunto figlio. La donna ha pagato pranzi, cene, vacanze e intimo sexy con i soldi della previdenza, fino a quando non è stata scoperta e il denaro è stato sospeso. La donna è stata condannata anche per frode e costretta a restituire la cifra di cui si è appropriata in modo indebito, per un totale di 13 mila dollari.

