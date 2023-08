Bambino di 2 anni avvelenato col topicida: il ciuccio era caduto in giardino. «Operai derattizzazione imprudenti»

di Redazione Web

Un bambino di 2 anni è rimasto avvelenato dopo aver ingerito del topicida. Il piccolo stava giocando in giardino nella casa in cui vive con i genitori quando ha iniziato a mostrare sintomi da avvelenamento.

Da quel momento è iniziata un corsa contro il tempo: il piccolo è stato soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove adesso si trova ora sotto stretta osservazione dei medici. Ma cosa è accaduto di preciso?

Bambino avvelenato dal topicida in giardino

Il dramma è accaduto a San Martino in Strada, in provincia di Lodi, in un momento in cui i genitori l'avevano perso di vista. A far arrivare alla bocca il topicida è stato il ciuccio che, caduto a terra, è venuto a contatto con il potente veleno.

Come sta

Gli esami del sangue eseguiti all'ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato il bambino avvelenato da un topicida, hanno escluso che il piccolo possa peggiorare nelle prossime ore.

A riferirlo è stato il parroco del paese, don Davide Chioda, che in queste ore è in stretto contatto con i genitori del bimbo. La ditta di derattizzazione era arrivata nella casa parrocchiale stamattina, chiamata dalla stessa famiglia del bambino. «Questi operai - dice stasera il parroco - penso siano stati imprudenti a lasciare delle pastiglie di veleno per terra».

