Calci e pugni alla mamma dopo una lite, Nerina non ce l'ha fatta: morta nella notte. Arrestato il figlio 45enne

Non ce l'ha fatta la donna picchiata dal figlio. È morta nella notte Nerina Fontana, la donna di 72 anni colpita con calci e pugni dal figlio 45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel Bresciano. Nell'appartamento oltre a madre e figlio viveva anche la compagna dell'uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione.

Nerina Fontana è morta in ospedale a Brescia venti minuti dopo mezzanotte. Era stata trasportata in condizioni disperate. Il figlio è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio.

I motivi della lite

Una violenza brutale che sarebbe scoppiata al culmine di una lite ma che, al momento, non ha ancora spiegazioni ufficiali. Stando ai primi accertamenti, madre e figlio, che vivevano sotto allo stesso tetto insieme compagna di lui, avrebbero discusso per via della decisione del 45enne di recarsi in Ucraina, paese di origine della moglie.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per le urla e il trambusto provenienti dall'abitazione.

La passione per i rally di Ruben Andreoli



Ruben Andreoli è conosciuto nel mondo dei motori. Pilota con il New Rally Team di Verona, ha corso sino allo scorso anno con Alain Tabarin come navigatore. In precedenza il suo compagno nelle corse è stato il bresciano Luca Bonometti.

