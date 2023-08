Lite tra padre e figlio finisce in tragedia: Umberto, 64 anni, ucciso a coltellate

di Redazione web

Lite in famiglia finisce in tragedia a Cavernago, in provincia di Bergamo. Un uomo di 64 anni, Umberto Gaivotti, è stato ucciso oggi pomeriggio dal figlio trentenne, Federico Gaivotti, che lo ha accoltellato nel giardino della loro abitazione. Secondo quanto scrive BergamoNews la vittima, divorziato, era un carpentiere in pensione: con la ex moglie Cristina aveva un altro figlio, che vive a Seriate con la mamma. Il delitto è avvenuto attorno alle 13: secondo quanto si apprende il trentenne avrebbe problemi di tossicodipendenza.

Dramma familiare vicino Bergamo

Il delitto al culmine di un litigio nella casa di famiglia, in via Verdi, dove il giovane ha aggredito il padre che, uscito di casa per chiedere aiuto, è stato poi raggiunto nel giardino e finito a coltellate. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, attirati dalle grida del genitore. Immediato l'intervento dei carabinieri e del personale del 118, che ha inviato l'automedica e l'ambulanza. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: le coltellate inferte dal figlio si sono rivelate fatali. Il sessantaquattrenne ha perso molto sangue.

Il suo corpo, terminati i rilievi, è stato portato all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, disposta dalla Procura di Bergamo. Il figlio è stato invece immediatamente arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La tragedia si è consumata nell'abitazione dove Umberto Gaibotti viveva dopo la separazione dalla madre di Federico, che abita invece a Seriate (Bergamo): quest'ultima è anche madre di un altro figlio, fratello maggiore del parricida, nato da una precedente relazione. Federico Gaibotti aveva da anni problemi di tossicodipendenza: in passato era stato titolare di uno studio di tatuaggi a Martinengo, sempre nella Bassa bergamasca.



Le liti tra padre e figlio, pare causate dalle continue richieste di denaro per l'acquisto della droga, erano piuttosto frequenti e gli stessi carabinieri di Calcinate, la stazione competente per territorio, erano a conoscenza della situazione. Nessuno tuttavia immaginava che i dissapori sarebbero potuti degenerare com'è invece accaduto, in pochi attimi, oggi pomeriggio.



I carabinieri della Scientifica del reparto operativo di Bergamo hanno effettuato i rilievi nell'abitazione e nel giardino teatro dell'omicidio.

