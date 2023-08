Ha ucciso il collega di lavoro e bruciato la ditta: svolta nell'indagine sulla morte di Antonio Masia

di Redazione web

C'è una svolta nell'inchiesta sulla morte di Antonio Masia, l'operaio 53enne ritrovato senza vita il 25 luglio 2022 nello stabilimento di trattamento rifiuti Gesam, nella zona industriale di Truncu Reale a Sassari. La Procura, che seguiva la pista dell'omicidio colposo ipotizzando che l'operaio fosse vittima di un incidente sul lavoro, ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario uno dei colleghi di Masia, Luri Arben, 48enne di origini albanesi, da tempo residente in Sardegna.

Operaio morto, è stato ucciso dal collega

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, i due avrebbero avuto delle discussioni nei giorni precedenti la morte di Masia. Controversie nate per questioni di lavoro, Masia era responsabile del settore cernita, e che proprio il 25 luglio di un anno fa furono al centro di un faccia a faccia fra i due colleghi. La tesi al vaglio della Procura è che quel chiarimento si sia trasformato in una lite, degenerando fino all'omicidio. Un colpo di scena per l'inchiesta, il secondo da quando sono iniziate le indagini. La morte di Masia era stata catalogata inizialmente come un decesso naturale, causato da un infarto; il suo corpo era stato ritrovato in un angolo dello stabilimento, sotto un cumulo di sacchi di spazzatura, a tarda sera, dopo che la moglie, preoccupata per il mancato rientro a casa del marito e per le sessanta telefonate senza risposta, aveva lanciato l'allarme.

Cadavere nascosto e incendio della ditta

Quella ipotesi fu archiviata subito dopo l'esito dell'autopsia, per lasciare spazio a quella di omicidio colposo: Masia sarebbe rimasto vittima di un incidente sul lavoro e qualcuno avrebbe nascosto il suo cadavere per ritardarne il ritrovamento e confondere le acque.

Dopo aver analizzato i contenuti dei dipendenti della Gesam, la Procura ha indagato altre tre persone che potrebbero avere avuto un ruolo e delle responsabilità proprio nello scoppio di quel rogo: sono l'operaio Stefano Squintu, il dirigente della Gesam, Innocenzo Mario Giannasi e l'imprenditore Federico Soro, che all'epoca dei fatti era in trattative per rilevare l'azienda per una cifra intorno agli 11 milioni di euro.

